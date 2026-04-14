なんとすでに7か国が電力のほぼ100％を再生可能エネルギーで賄っている、化石燃料の段階的廃止につながる「不可逆的な転換点」に到達か

なんとすでに7か国が電力のほぼ100％を再生可能エネルギーで賄っている、化石燃料の段階的廃止につながる「不可逆的な転換点」に到達か