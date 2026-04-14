元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫からのユニークな贈り物を公開した。

この日、38歳の誕生日を迎え、「38歳になりましたー！」と報告。「今年も夫が夜通し準備をしてくれたようで 朝起きてリビングに行くと、華やかな飾り付け、そして38個のサバ缶とサンバの頭飾りが置いてありました」とつづった。

「サバ缶の賞味期限を確認したら2029年まで美味しくいただけるようで、完食できそうです！」と吉田。「サンバの頭飾りは、、うん、大切にしまっておきます」と記した。

「インスタのDMやXでも、たくさんのお祝いコメントありがとうございます！お仕事を通してみなさまに恩返しできるよう 頑張りますので！引き続きよろしくお願いします そして、両親へ 産んでくれてありがとう！！」とした。

「#誕生日」「#38歳になりました」「#目が覚めてしまった娘もお祝いしてくれました」「#朝方4時のわたくし目がぱんぱんやないかい！」と添えた。

この投稿に、タレントのおのののかは「旦那様、今年も最高です」と反応。フォロワーからは「オチャメな旦那さんで」「何故にサバ缶？」「旦那さんの字とても綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。

吉田アナは成城大学卒業後、2011年4月にTBS入社。2016年10月、大手広告代理店に務める5歳年上の一般男性と結婚。2018年5月、第1子となる長女出産。2019年1月末でTBSを退職し、フリーアナウンサーに。2020年12月、第2子となる長男を出産した。