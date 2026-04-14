4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。4月17日（金）放送「金曜ミステリークラブ!!!」初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優として、相葉雅紀の出演が決定！

再現ドラマでの役どころは消防士。二宮和也のために駆け付けた豪華ゲストに、ノブ（千鳥）も仰天！

ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく当番組。ノブは「ニノにゆかりがある人が出演する、と聞いていましたが、ゆかりがあるとかじゃなくて、ゆかりそのもの。まさかのスペシャルゲストに来ていただいて、びっくりしました」と語り、二宮は「来ていただいたね(笑)個人的にはあんなことあるの!?という出演の仕方でした」とはにかむ。

■相葉雅紀 コメント

Q.今回の出演はいかがでしたか？

消防士になりきりました！！

僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな。

Q.オファーを受けた理由は？

二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！と言いました。

あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。

再現VTRの出演はほとんど経験が無かったので、新鮮でしたね。

Q.視聴者の皆様に一言

僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しいできごとを扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。

どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います。

■番組内容

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕！

二宮＆ノブがバラエティー番組のメイン出演者として初タッグ！ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

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