相葉雅紀『金曜ミステリークラブ!!!』再現ドラマにサプライズ友情出演「驚いたり、喜んでくれたらいいな」
相葉雅紀が4月17日スタートの考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』初回2時間スペシャル（日本テレビ系／毎週金曜19時）の再現ドラマに出演することが決定した。
【写真】二宮和也＆千鳥ノブの考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』メインビジュアル
本番組は千鳥ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく番組。出演する俳優陣が豪華と話題の「再現ドラマ」に、この度、相葉が出演する。
ノブは「ニノにゆかりがある人が出演する、と聞いていましたが、ゆかりがあるとかじゃなくて、ゆかりそのもの。まさかのスペシャルゲストに来ていただいて、びっくりしました」と語り、二宮は「来ていただいたね（笑）。個人的にはあんなことあるの!? という出演の仕方でした」とはにかむ。
相葉の気になる役どころは消防士。相葉は「消防士になりきりました！！ 僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな」と期待し、オファーを受けた理由を「二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！ と言いました」と明かした。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。
※相葉雅紀のコメント全文は以下の通り。
＜相葉雅紀コメント全文＞
ーー今回の出演はいかがでしたか？
相葉：消防士になりきりました！！ 僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな。
ーーオファーを受けた理由は？
相葉：二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！ と言いました。あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。再現VTRの出演はほとんど経験が無かったので、新鮮でしたね。
ーー視聴者の皆様に一言
相葉：僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しいできごとを扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います。
【写真】二宮和也＆千鳥ノブの考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』メインビジュアル
本番組は千鳥ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく番組。出演する俳優陣が豪華と話題の「再現ドラマ」に、この度、相葉が出演する。
相葉の気になる役どころは消防士。相葉は「消防士になりきりました！！ 僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな」と期待し、オファーを受けた理由を「二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！ と言いました」と明かした。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。
※相葉雅紀のコメント全文は以下の通り。
＜相葉雅紀コメント全文＞
ーー今回の出演はいかがでしたか？
相葉：消防士になりきりました！！ 僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな。
ーーオファーを受けた理由は？
相葉：二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！ と言いました。あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。再現VTRの出演はほとんど経験が無かったので、新鮮でしたね。
ーー視聴者の皆様に一言
相葉：僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しいできごとを扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います。