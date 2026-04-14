「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で死球を受け、本拠地が騒然となった。

３試合連続の先頭打者アーチに期待がかかった中、左腕ピーターソンの１５１キロツーシームが右背中を直撃した。思わず当たった瞬間に激痛に表情を浮かべた大谷。ベンチからトレーナーらが飛び出してきた中、顔をゆがめながら一塁へ歩いた大谷。塁上では右腕をぐるぐる回して状態を確認した。

第３戦では先発登板も予定されているだけに、本拠地のスタンドからは壮絶なブーイングがわき起こった。それでもタッカーの四球で二塁へ進むと、メッツの主力・リンドーアが背中をさすりながら気遣うシーンも。これには思わず白い歯をこぼしていた。

スミスの中前適時打で本塁へ生還すると、中島トレーナーに現状を説明。右肩甲骨付近を触ってボールが当たった場所を伝え、ベンチ裏へと下がった。試合前にはブルペンで２９球を投じていただけに、状態が気がかりだ。

今季３個目の死球で４７試合連続出塁。大谷は前カードのレンジャース戦で２試合連続の先頭打者本塁打を放っていた。第２戦では先頭打者弾返しを成し遂げ、試合後に「もっともっと波に乗っていきたい」と語っていた。