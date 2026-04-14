ウエストランド井口が激怒！人気後輩芸人にデマ流布され…「アイツを潰すために人生を捧げようと思った」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月13日（月）に放送された同番組では、ある人気後輩芸人に悪い噂を流された井口が怒りを爆発させた。

【映像】井口、自身の悪い噂を広めた人気芸人に怒り爆発！

今回の放送では、レインボーの池田直人が「井口が港区女子にめちゃくちゃDMしている」と別の番組で暴露していたという話題に。

するとこの話が出た途端に井口の表情が豹変し、「これもうマジで、あんま僕も言いたくないけど…」「あいつマジでほんとに」と怒りをにじませる。

そして井口は池田に対し、「お前の本当のやつ、知ってるからな！」「お前は嘘を言っているけど、お前が終わるぐらいのやつ知ってるからな！」と声を張り上げた。

さらに井口は「僕が港区女子に（DMを）するわけないだろ！」と完全否定。その後も「アイツだけを潰すために人生を捧げようと思った」と井口の勢いは止まらず、久保田は笑いつつも「そんな人生やめてくれよ、お前頑張ったんだから」となだめる。

そして井口が「しょうがないから許してやった」とようやく落ち着くや、久保田は「おい池田！バンバンそういうの言ってけよ！」と煽り、笑いを誘っていた。