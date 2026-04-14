―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3678> メディアドゥ 　東Ｐ 　 -10.76 　　4/13　本決算　　　-19.54
<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ　　 -8.70 　　4/13　本決算　　　-23.42
<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -5.35 　　4/13　本決算　　　　1.19
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 　東Ｐ　　 -4.40 　　4/13　本決算　　　-10.33
<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 -3.52 　　4/13　本決算　　　　2.29

<7599> ＩＤＯＭ 　　　東Ｐ　　 -2.47 　　4/13　本決算　　　 20.38
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.02 　　4/13　　　3Q　　　　赤拡
<9418> ＵＮＥＸＴ 　　東Ｐ　　 -0.25 　　4/13　　上期　　　　2.84

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース