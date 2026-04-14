―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3678> メディアドゥ 東Ｐ -10.76 4/13 本決算 -19.54

<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -8.70 4/13 本決算 -23.42

<7516> コーナン 東Ｐ -5.35 4/13 本決算 1.19

<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ -4.40 4/13 本決算 -10.33

<9948> アークス 東Ｐ -3.52 4/13 本決算 2.29



<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ -2.47 4/13 本決算 20.38

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ -2.02 4/13 3Q 赤拡

<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ -0.25 4/13 上期 2.84



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース