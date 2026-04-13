【大阪府泉南市】「ABC-MART GRAND STAGE りんくう泉南店」オープン！キャンペーンを開催中



エービーシー・マートは、4月10日(金)、大阪府泉南市のイオンモールりんくう泉南1Fに「ABC-MART GRAND STAGE りんくう泉南店」をオープンした。

オープンを記念して、4月10日(金)〜20日(月)の期間に買い物をお得に楽しめるキャンペーンを開催している。

エービーシー・マートについて

エービーシー・マートは、靴と衣料の輸入販売商社「国際貿易商事」から1985年にスタート。

「世界共通の品質を世界共通の価格で」を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接ユーザーの手元へ届けるために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進めている。ABCマートグループとして、4月時点で国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾に63店舗、米国に8店舗、ベトナムに5店舗を展開中だ。

今回、通常の「ABC-MART」とは商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上で取り扱い、ファッションアパレルなどを展開する「ABC-MART GRAND STAGE」が、イオンモールりんくう泉南にオープンした。

アプリポイントを3倍付与

「ABC-MART GRAND STAGE りんくう泉南店」のオープンを記念して、買い物をお得に楽しめるキャンペーンを開催中だ。

アプリポイント3倍付与として、通常1,000円(税込)以上の支払いで100円ごとに1ポイント、ポイントを付与しているところ、1,000円(税込)以上の支払いで100円ごとに3ポイントを付与する。開催期間は、4月10日(金)〜20日(月)だ。

注目商品をチェック

「ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店」の注目商品を紹介しよう。



NIKEの「W AIRMAX 95 BIG BUBBLE」は、価格24,200円(税込)。

カラーは100WHITE／CTPUR、サイズは23.0cm〜28.5cm(0.5刻み)だ。



New Balance「U2002 10D(D)」は、価格22,000円(税込)。

カラーはGRAY／BLACK(10D)、サイズは22.5cm∼29cm(0.5刻み)だ。



adidas「GAZEL LO PRO W」は、価格15,400円(税込)。

カラーはDUSK／OFFW／GUM3、サイズは22.5cm〜29.0cm(0.5刻み)だ。



PUMA「W SPEEDCAT BALLET SD」は、価格12,100円(税込)。

カラーは06BK／WH、サイズは22.5cm〜25.0cm(0.5刻み)だ。



CONVERSE「ONE STAR SUEDE」は、価格15,400円(税込)。

カラーはBURGUNDY、サイズは23.0cm〜28.0cm(0.5刻み)だ。



MERRELL「CHAM STORM REDUX JP GTX SE」は、価格24,200円(税込)。カラーはDRAB、サイズは23.0cm〜28.0cm(0.5刻み)だ。

お気に入りのアイテムを見つけに、「ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店」に足を運んでみては。

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店

住所：大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F

営業時間：10:00〜21:00

「ABC-MART GRAND STAGE」公式HP：https://gs.abc-mart.net

(ソルトピーチ)