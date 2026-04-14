【くびれのプロが伝授】美しいヒップは夜に育てるのが◎。寝る前の「美尻習慣」

「最近、お尻が下がってきた気がする…」

「デニム姿に自信が持てない」

そんな悩みを感じている人は多いのではないでしょうか。じつは、スタイルを左右するのは“くびれ”だけではありません。プリッと上がったお尻があるだけで、体はぐっと引き締まって見えるのです。

今回は、ヨガ×呼吸×トレーニングを組み合わせ、無理なく美しいボディラインへと導くメソッド「くびれヨガ」が人気のヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、“美尻とくびれを同時に育てる夜の習慣”をうかがいました。

※ワークは書籍『くびれヨガ』から抜粋

写真：榊智朗

美しいボディラインは「お尻」で決まる

――かつて体型コンプクレックスに悩んでいたというtsukiさん。美しいボディメイクの秘訣を教えてください。

tsuki：私が目指したのは、ただ細いだけではない「メリハリのある立体的な体」でした。

理想は、ウエストとヒップの差がしっかりあるライン。

背中からヒップまでがなめらかにつながることで、立ち姿はいっきに美しくなります。

そのために重要なのが、お尻の形と高さです。

プリッと丸く引き上がったお尻は、それだけでウエストラインを細く見せ、全身のバランスを整えてくれます。

美しいお尻は「夜の習慣」で育つ

――引き上がった美しいお尻をつくるコツを教えてください。

tsuki：お尻は、“習慣”でいちばん変わりやすいパーツです。

だからこそ、特別なトレーニングではなく、日常に組み込むことが大切。

私自身は、リラックスタイムにおこなう“夜のルーティン”として美尻ケアを取り入れています。

とくにお尻は、日中あまり使えていない人が多いので、1日1分でも意識して動かすだけで、位置や形が変わりやすいのが特徴です。

忙しい毎日の中で大切なのは、完璧にやることではなく、続けること。

まずは3日間。できそうな習慣を1つ。それだけで十分です。

たれ尻をキュッと上げる「フロッグブリッジ」

――新刊『くびれヨガ』から、おすすめのワークをご紹介ください。

夜の読書やリラックスタイムにおすすめなのが、お尻を効率よく引き上げるシンプルなワーク「フロッグブリッジ」です。

やり方は、画像を参考にぜひ試してみてください

（※画像は書籍『くびれヨガ』より）。

◎「フロッグブリッジ」のワーク

【手順1】

◆あおむけで足裏を合わせ、ひざを開く（脚でひし形をつくる）

【手順2】

◆息を吐きながら、お尻を締めて持ち上げる（肩からひざまで一直線）

→お腹とお尻にギュッと力を入れる

【手順3】

◆息を吸いながら床スレスレまで下ろす。これを10回繰り返す

POINT：

・腰を反らない

・お尻を引き上げる意識

・呼吸と動きを合わせる

今回ご紹介したのは、ほんの一部。

このほか、新刊『くびれヨガ』では、

・スキマ時間のくびれる呼吸法

・3ステップでボディラインを整えるワーク

・お腹やせの最短ワーク

など動画付きで紹介しています。