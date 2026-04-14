「ザ・ボーイズ」Aトレイン＆キミコ役、最終シーズンを語る ─ 「Aトレインはカッコいいよな」「喋るキミコに注目してね」【インタビュー】

の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよ配信開始となった。お気に入りのキャラクターの物語も、まもなく終幕ということになってしまう。

今シーズン、特に注目したいのはAトレインとキミコ。ともに、シリーズ開始時から変化の大きいキャラクターだ。Aトレインは傲慢な性格やヴォート社のしがらみを克服し、よりヒーローらしいキャラクターに。トラウマを抱えるキミコはこれまで手話を通じて表現を行ってきたが、このシーズン5では仲間の前で言葉を話すようになる。

そんなAトレイン役のジェシー・T・アッシャーと、キミコ役の福原かれんがTHE RIVERのインタビューに登場。日本人の両親を持つ福原は、フレンドリーに日本語で声をかけてくれた。インタビュー中に日本語を話す様子をジェシーが驚いて見守る姿は、SNSで海外でもバズっているところだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

「ザ・ボーイズ」シーズン5 Aトレイン役ジェシー・T・アッシャー、キミコ役福原かれん インタビュー

──こんにちは、こちらは東京です！

福原かれん：（日本語で）こんにちは！こんばんは ですか？

──はい、こんばんはです！よろしくお願いします。

ジェシー、Aトレインはこのドラマの開始時は自己保身的なキャラクターでしたが、時間をかけて真のヒーローへと近づいていきました。彼の成長について、特に共感できるのはどんなところですか？

ジェシー・T・アッシャー：Aトレインのキャラクターに僕が一番共感できたのは、シリーズを通じて、彼が「本物の人間」に変わっていく瞬間を見てきていることです。だからこそ、彼はヴォート社の世界のキャラクター以上の存在になっている。

彼はずっと、スーパーヒーローのフリをしてきたのですが、ある時、その層が剥がれていくような感覚があって、彼の核心や、本音、大切にしていることに触れられるようになった。このキャラクターと僕との間には、ごく人間的な絆が生まれているんです。

今では、これまで共感できなかったような形で、彼に共感できていると思います。彼はとにかくカッコいいよね。命の危機に面して、プレッシャーがかかっていても、カッコいいから。

福原：いつもサングラスかけているしね。かけてみてよ！

ジェシー：（サングラスをかけてキメポーズ）とにかく、彼は最高だ！

──ジェシー、ちょっと日本語喋ってもいいですか？

福原：（久々の日本語に緊張の様子）

ジェシー：どうぞどうぞ！

──（日本語で）福原さん、お疲れ様でーす！

福原：お疲れ様でーす！

──元気ですか？

福原：元気です、元気です！すみません、夜遅くに！

──とんでもないです！さて、今回のシーズンで、キミコが本格的に喋るようになりました。かなり口が悪いわけです（笑）。これまでボディランゲージや手話、表情で表現していたことを、今回はセリフで言い表せるようになった。演技アプローチやキャラクター解釈に何か変化はありましたか？

福原：そうですね。今回はすごく口頭で喋ることがチャレンジで、ショーランナーの（エリック・）クリプキさんといろいろミーティングをして、どういう声にするかだとか、どういう風にキャラクター作りをするかなど、シーズン5はすごくチャレンジでした。

でも、ポイントとしては、シーズン1から4まで、ボディランゲージや手話など、口頭で話せなくても彼女の言っていることは、とても意味のあることだった、というのが、あの、I think that's really important...すみません、日本語ずっと話していなくて！（笑）敬語とか難しくなって……（笑）

シーズン5からどういうことを口頭で言ってもいいのか、acceptable（許容できる）なのかと言うのが、彼女にとってわからないことでした。初めてのことがいっぱいあったので、そういうところに注目してもらえると嬉しいです。

ジェシー：まるでドラマの中みたいだ！君、日本語喋れるの！（大声）

「ザ・ボーイズ」国際インタビュー中に福原かれんと日本語で喋ったら大変なことに？



福原が日本語を喋れると知らなかったAトレイン役ジェシー・T・アッシャー、「日本語喋れるの！！？！！マジ！！！？？？！！」と驚愕した。 - THE RIVER (@the_river_jp)

福原：久しぶりなの！

ジェシー：マジかよ！（大声）

福原：本当に久しぶりで！（笑）

ジェシー：知らなかったんだけど！

福原：第一言語なんだけど、今はもう、アララララ……って感じ（笑）

ジェシー：うわ、すごいね。ホントすごい。知らなかった。すごいよ！ゴメンね、邪魔しちゃった。続けてよ！

──実はお時間になってしまいました。とても楽しかったです。ありがとうございました！お疲れさでした！

福原：（日本語で）お疲れ様でした！おやすみなさーい！

© Amazon Content Services LLC

「ザ・ボーイズ」最終シーズンはPrime Videoにて配信中。THE RIVERによる「ザ・ボーイズ」キャスト・製作者へのインタビューはだ。このインタビュー動画は、ホームランダー役 アントニー・スター、ソルジャー・ボーイ役 ジェンセン・アクレス、ヒューイ役 ジャック・クエイド、スターライト役 エリン・モリアーティ、Aトレイン役 ジェシー・T・アッシャー、キミコ役 福原かれん、ショーランナーのエリック・クリプキの合計7名が揃って登場する非常に貴重なものとなっている。