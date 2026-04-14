マスターズVのマキロイがトップ10入り 松山英樹は16位キープ【FedExCupランキング】
海外男子メジャー「マスターズ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
【写真】マキロイが吠えた！ マスターズ連覇の瞬間
史上4人目のマスターズ連覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が750ポイント（pt）を獲得。今季通算を1226ptとして、31位から7位にジャンプアップした。今大会で12位タイに入った松山英樹は16位（789pt）をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（22位）、金谷拓実（117位）、平田憲聖（140位）、中島啓太（181位）と続いている。3位タイでマスターズを終えたキャメロン・ヤング（米国）がランキング1位に浮上。世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）は2位につけた。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
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