阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）が１３日、巨人の則本攻略へ、平常心を強調した。楽天時代の右腕とは計５打席で対戦し、まだ無安打。相手も移籍後初勝利へ燃えるだけに、虎が誇る３、４番の主軸で黒星をつけたい。

昨季は６月１３日、１５日の交流戦で対戦した。１３日には１点ビハインドの九回１死二、三塁で森下が打席に立ったが、イヌワシの守護神から一邪飛。続く佐藤輝は右飛に倒れ、絶好機を逃していた。２３年６月６日の初顔合わせでは、佐藤輝が先発の則本から３打数無安打で１三振。宿敵・巨人のユニホームに袖を通しただけに、好きにさせておけない。

猛虎打線はここ６試合で平均５得点。森下は４本塁打で４試合連続打点と絶好調だ。佐藤輝も３本塁打で１０打点と暴れまくっている。今季初の甲子園での巨人戦に向け、森下は「別に普通です。いつも通り頑張ります」と冷静。佐藤輝も「集中してね、いきたいと思います」と落ち着き払っていた。

則本を攻略して、田中将、ウィットリーも打ち崩したい。佐藤輝は甲子園の巨人戦で９試合連続安打中。「しっかり準備してね。いつも通り。それだけです」。ロケットスタートの立役者となっている２人が、宿敵の新戦力を返り討ちにする。