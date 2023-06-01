京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間。12日には、結希くんの姿が最後に確認されているという小学校付近からおよそ6キロ離れた山のふもとで、靴が見つかりました。捜査関係者によりますと、結希くんが行方不明になった時に履いていたものと特徴が似ているといいます。

■山のふもとで…12日に靴を発見

13日、「news zero」が向かったのは、“2つめの手がかり”が見つかった現場です。

岩粼陽フィールドキャスター

「奥に警察車両が並んでいます。5台ほどありますね」

複数の警察官が、周辺を捜索していました。

岩粼陽フィールドキャスター

「茂みの中へ入って行きました。奥を捜索しています」

この場所で、捜索が行われるのは、13日で5日連続です。

懸命な捜索活動が続く中、12日、この山のふもとで動きがありました。

記者

「鑑識がしゃがみ込んで地面を見るように作業をしています」

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ここで、発見されたのが…

記者

「黒い靴を鑑識が持っているのが見えました」

上半分が黒く、下半分が白い靴です。手前に片方の靴、そしてその奥にもう片方の靴があるのがわかります。

靴の状態をよく見てみますと、土が付着しているのでしょうか、底の部分だけでなく、全体的に茶色く汚れていることがわかります。

鑑識はこの靴をひっくり返したり、側面を上にしたりして念入りに調べていました。

■発見された靴からわかることは？

この靴からどのようなことがわかるのか。元埼玉県警科捜研の雨宮氏は…。

元埼玉県警科捜研 法科学研究センター 雨宮正欣所長

「靴から得られる情報は非常にいろいろなものがあって、靴についている植物・繊維・DNA・体液の分析、いろんな分析が考えられる。靴の境目のここは非常にものが挟まりやすいところ。そこに付着した繊維や土砂も非常に重要な手がかり。最後に靴の底、そこについている土砂、これも当然試料になり得ると思う。靴は地面に接しているわけだから、今まで通ってきた場所であったりそこまでの経緯が残りやすい」

これまで見つかっていたリュックサックに比べて、より多くの情報を持っているという、新たに見つかった靴。そしてその後、現場でできる調査が終わったのでしょうか、透明な袋に入れられていました。

■結希くんの履いていた靴と“似ている点”も

捜査関係者によりますと、結希くんが行方不明になった時に履いていたものと特徴が似ているといいます。

結希くんが行方不明になった日に着ていた服装などをまとめた情報提供を求める張り紙。そこには、黒い靴が映っています。

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今回、鑑識が調べていた靴と比べてみると、上が黒で、靴底が白という色合いや、NIKEのロゴがついていることなど、似ている点が確認できます。

見つかった靴は、結希くんが履いていたものなのでしょうか。

■駐車場から靴の発見場所まで移動してみると…

靴が見つかった場所は、結希くんの姿が最後に確認されているという、小学校付近からおよそ6キロ離れた山のふもとで、結希くんの自宅との間に位置しています。

岩粼陽フィールドキャスター

「結希くんが降りたとされる駐車場から靴が見つかった場所まで、実際に向かっていきます」

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およそ6キロの道のりを車で進んでみて、見えてきたのは…

岩粼フィールドキャスター

「人通りはほとんどないですね」

時には…

岩粼フィールドキャスター

「ここから先は建物が見えません」

住宅がいっさい見えなくなるような道も。

岩粼フィールドキャスター

「歩道がほとんど整備されていない。ここを人が歩くと、かなり目立つ」

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学校から、靴が見つかった現場付近まで、車でかかった時間は13分50秒でした。ここにくるまで、住民とみられる歩行者は数人しか確認できませんでした。

■地元住民「歩いている人ほとんど見ない」

靴が見つかったあたりについて、地元住民は「歩いている人をほとんど見たことない」と話します。

──今まで子どもが歩くのを見たことは？

地元住民

「歩いている姿はもうない。ましてここは最近は通学はスクールバス。普段遊ぶこともまず見ない」

◇

私たちが見た限りでも…。

岩粼陽フィールドキャスター

「白いガードレールあたりを捜索していたんですが、民家もありませんし、防犯カメラもありません」

大きな道路に面しているものの、人の目が届きにくい場所です。その山の中へと入ってみると…

岩粼陽フィールドキャスター

「車が通ったあとがありますね」

捜索に入った車両のあとなのでしょうか。その周辺を見てみると…

岩粼陽フィールドキャスター

「かなり傾斜が急です」

斜面には、多くの木々が並んでいます。

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地元の人によりますと、この山は「ほったらかしで荒れ放題。めったに人が入ることはない」ということです。

なぜ、このような山の中に、靴があったのでしょうか。

■リュックサックと靴…発見場所は5.5キロ離れた場所

先月29日、一つ目の手がかりである、結希くんが通学に使っていたリュックサックが見つかったのも、山の中でした。

徐々に見つかってきた、リュックサックと靴という手がかり。どちらが先に、その場所にあったのかはわかっていませんが、リュックサックが見つかった場所から、今回靴が見つかった場所は、およそ5.5キロ離れています。

■13日 山林で子どもとみられる遺体を発見

捜索が続く中、13日、子どもとみられる遺体が見つかったことがわかりました。

その場所は結希くんの行方がわからなくなったという小学校からおよそ2キロ離れた山林でした。

警察は遺体の身元の確認を急いでいます。

（4月13日放送『news zero』より）