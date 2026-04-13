YouTube登録者数130万超美女・きりたんぽ、ギャルコーデで雰囲気ガラリ 美脚スラリのショーパン姿に「韓国アイドルみたい」「最強スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】YouTuberのきりたんぽが4月12日、自身のInstagramを更新。ギャル風の姿を公開し、注目を集めている。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「雰囲気が全然違う」美脚輝くショーパンギャル姿
きりたんぽは「ラフォーレでやってる ロムアンド商事のイベント」とつづり、写真を複数枚投稿。「ドレスコードがアイドル、女優、ギャルで 私はギャルだったお」と記した通り、金髪のショートヘアに、黒とヒョウ柄のトップス、ショートパンツにブーツとニーハイソックスを合わせたギャル風のコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「ギャルメイクもギャル服も似合ってる」「韓国アイドルみたい」「ギャルも可愛い」「雰囲気が全然違う」「最強スタイル」「輝いてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万超美女YouTuber「雰囲気が全然違う」美脚輝くショーパンギャル姿
◆きりたんぽ、ギャルコーデで雰囲気ガラリ
きりたんぽは「ラフォーレでやってる ロムアンド商事のイベント」とつづり、写真を複数枚投稿。「ドレスコードがアイドル、女優、ギャルで 私はギャルだったお」と記した通り、金髪のショートヘアに、黒とヒョウ柄のトップス、ショートパンツにブーツとニーハイソックスを合わせたギャル風のコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆きりたんぽの投稿に反響
この投稿には「ギャルメイクもギャル服も似合ってる」「韓国アイドルみたい」「ギャルも可愛い」「雰囲気が全然違う」「最強スタイル」「輝いてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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