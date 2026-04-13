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【意外と知らない】日本の海底資源メタンハイドレートは「急に資源大国になるかもしれない」夢の次世代エネルギー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京都産業大学法学部教授の山田啓二氏が出演するYouTubeチャンネル「ハテナの探究 京都産業大学」が、「【次世代エネルギー】巨大な日本の海底資源、メタンハイドレートとは？中韓との開発競争に負けられない」と題した動画を公開した。動画では、日本の海底に眠る次世代エネルギー「メタンハイドレート」の現状と課題、そして実用化がもたらす外交的価値について詳しく解説している。



山田氏はまず、メタンハイドレートについて「水と結合して凍っている状態」のメタンガスであり、日本周辺の海底に大量に埋蔵されていると説明する。太平洋側では砂と混ざった状態で深く分布しているのに対し、日本海側では海底に露出するほどの塊として存在しており、その埋蔵量は太平洋側の10倍に上るとも言われている。



しかし、実用化には大きな壁がある。山田氏によると、メタンハイドレートは氷状であるため採掘が難しく、さらに「二酸化炭素の20倍ぐらいの温暖化効果がある」「非常に扱いづらい、まずいガス」だという。一方で、アメリカのシェールガス開発のように新しい技術が確立されれば、採掘が可能になる余地も示唆。もし実用化が叶えば、資源のない日本が「急に資源大国になるかもしれないという夢はある」と語った。



また、日本のエネルギー問題にも言及。原発の老朽化や太陽光発電による自然破壊といった課題がある中、メタンハイドレートや新しい地熱発電技術の重要性を説いた。さらに、メタンハイドレートの本格的な研究開発を進める姿勢を見せただけで、ロシアが液化天然ガス（LNG）の価格を下げたというエピソードを紹介。「単に夢を追っかけているだけじゃなくて、現実にディールの条件の1つとしてなる」と述べ、その外交的カードとしての強さを強調した。



中国や韓国も周辺海域での開発に動き出している中、日本も後れを取るわけにはいかない。メタンハイドレートの実用化は、エネルギー問題の解決のみならず、日本の安全保障や国際的な立ち位置を大きく変える切り札であることが分かる内容となっている。