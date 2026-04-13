三上悠亜、胸元のぞくノースリーブワンピース姿「破壊力すごい」「清楚だけどセクシー」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】タレントの三上悠亜が4月12日、自身のInstagramを更新。白いノースリーブワンピースで踊る姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「チラッと見えるのが色っぽい」胸元開いたノースリ姿
三上は、音楽に合わせて踊る姿を動画で投稿。胸元が開いた白いノースリーブワンピースでは、スラリと伸びた腕やヘルシーなボディラインを披露している。上半身にはキラキラと輝く飾りが付けられている。
この投稿には「可愛すぎる」「破壊力すごい」「地上に舞い降りた天使かと思った」「清楚だけどセクシー」「毎日可愛いが更新されている」「白いワンピース似合ってる」「チラッと見えるのが色っぽい」「笑顔が最高」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「チラッと見えるのが色っぽい」胸元開いたノースリ姿
◆三上悠亜、白ワンピースで胸元のぞく
三上は、音楽に合わせて踊る姿を動画で投稿。胸元が開いた白いノースリーブワンピースでは、スラリと伸びた腕やヘルシーなボディラインを披露している。上半身にはキラキラと輝く飾りが付けられている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「破壊力すごい」「地上に舞い降りた天使かと思った」「清楚だけどセクシー」「毎日可愛いが更新されている」「白いワンピース似合ってる」「チラッと見えるのが色っぽい」「笑顔が最高」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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