大きなけがを乗り越え、日本最高峰のパラアルペンスキー大会で３位入賞を果たした井上正紀選手がきょう、山形市役所を訪れ、佐藤市長に入賞を報告しました。

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パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会 会長）井上正紀さん「正直びっくりしました。この大会に出場するのが目標だったものですからそもそもは」

井上さんは、２月に長野県で開かれた日本最高峰のパラ大会「ジャパンパラアルペンスキー競技大会」に初出場。

パラリンピックなど世界で活躍する選手もいる中、大回転で３位入賞を果たしました。

■「悔んだり泣いたりしたって前に進まない」

幼いころからスキーに親しんできた井上さん。しかし２０１５年、工事現場での仕事中、自身の不注意で大けがを負い、左足首を開放骨折。すねから下を切断しました。

パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会 会長）井上正紀さん「一言でいうとしょうがない、なってしまったものはしょうがないと。悔んだり泣いたりしたって前に進まないのでその辺は割合早く割り切った。ですが、好きなことは諦めたくない」

好きなことを続けるという道を選んだ井上さん。

けがからおよそ１年後、スキー用の義足をつけ始め、自ら県の身体障害者スキー協会に連絡。２０１７年ごろからアルペンスキーに挑戦しています。

平日は仕事のため、土日や祝日の午前中を使って蔵王温泉スキー場をホームに練習しています。

パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会 会長）井上正紀さん「練習というと聞こえがいいですけど、遊んでいるだけ。好きなことをしているだけ（笑）」





パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会 会長）井上正紀さん「たまたま得られたジャパラ（今大会）の３位に勇気づけられる人がいてくれればうれしいなと思いますし、とにかく続けていくことですよね、少しでも」

■今後の目標は

今後はさらに上の順位を目指します。

パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会 会長）井上正紀さん「私の上の１位と２位の方はレベルが違う。そことの差を縮めつつ、いつぞやは（順位を）抜かせればなというのが目標」

井上さんの挑戦は続きます。