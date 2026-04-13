新潟市で、小学生がモモの授粉作業を体験しました。



新潟市南区にある果樹園を訪れたのは、茨曽根小学校の3年生13人です。地元の名産である『モモ』について知ってもらおうと、毎年 生産者らが出前授業で授粉作業などを指導しています。



■児童

「優しくぽんぽんぽんぽんって。」

■児童

「おいしいモモがなるようにって。」

■児童

「(モモが)いっぱいできたらいいなと思う。」



■生産者 青山淳彦さん

「住んでいるエリアを肌で感じて育ってほしいのと、ふるさとを思う気持ちが芽生えればうれしい。」



13日に花粉をつけたのは『川中島白桃』という品種で、児童は6月に袋掛けも体験します。収穫は8月中旬の予定です。