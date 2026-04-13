お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が13日、自身のXを更新。高校に入学したことを報告した。

信子は「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでち」とし、「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と、高校に入学したことを明かした。

その理由について「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって」とし、「改めて、JKのうちをよろちちおねしま 入学式でもう先生に注意された」とつづっていた。

また、インスタグラムでも高校入学について報告し、「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と経緯を説明。

「中卒でも何不自由なく過ごしてきたけど、大人になって学びたいと思った自分の気持ち大事にしたくてさー」とし、「久しぶりに挑戦してる自分がちょっと誇らしいし、入学式で出会ったみんながキラキラしてて、とっても晴れやかな気分だった」とも記していた。

ファンからは「おめでとうございます! なんかめっちゃ感動してます」「本当に素晴らしい！大人になってから学び直すって、本当に勇気がいることだよね」「公表してくれて、なんだかわたしもがんばろーってなりまんた」などのコメントが寄せられていた。