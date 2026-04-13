縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて、オリジナルドラマ『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』が4月20日19時より独占配信される。

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本作は、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太が主演を務める全48話（予定）の恋愛ドラマ。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも知られる岡田康太が、6人の女性から一斉にアプローチを受けるという“モテ期”を描く。

共演者はいずれも“本人役”として出演。森香澄、一ノ瀬美空（乃木坂46）、福田麻貴（3時のヒロイン）、風吹ケイ、NICO（平成フラミンゴ）が岡田に惹かれていく女性を演じるほか、星野真里が“昔から憧れていた近所のお姉さん”という設定のほぼ本人役で登場する。

物語は、岡田のもとに森香澄からYouTube共演の依頼DMが届くところから始まる。これをきっかけに、一ノ瀬美空をはじめとする女性たちが次々と岡田のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始。ついには家賃3万7千円の六畳一間に7人で同棲するという事態にまで発展する。実際のYouTube動画とも連動しながら進行し、現実とドラマの境界線が曖昧になっていく構成となっている。

エピソードは順次公開予定。

■出演者コメント

・岡田康太

岡田康太役の岡田康太です。岡田の等身大の発言だったり動きにみんなが恋していくという話なんですけれども、元から素敵な皆さんが素晴らしく映っていて、ほんまにキュンとするシーンが盛りだくさんです。

岡田がいろんな人に好意を寄せられて翻弄されるシーンにも注目していただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。

・森香澄

アドリブ満載でドラマよりもコントのような作品です。皆さんが想像する森香澄を3～4倍ぐらいに誇張して演じてみました。私も配信が楽しみです！

・一ノ瀬美空（乃木坂46）

楽しみながら自然体で撮影できました。物語が進むにつれて変化する感情や空気感を大切に表現したので、ぜひ注目して見てください。

・福田麻貴（3時のヒロイン）

岡田康太の古参彼女、福田です！いつもの世界観のまま撮影していたのに、途中から絶対にない展開になるのが面白かったです。

・風吹ケイ

岡ちゃんのおうちに女性陣が集合するシーンは本当にすごい光景が広がっていました。私はセクシーに岡ちゃんを誘惑しています。出来上がりが楽しみです！

・NICO（平成フラミンゴ）

岡ちゃんと、いつか一緒にドラマに出たいと話していたので嬉しいです。本当に岡ちゃんへの想いが溢れるか心配していましたが、仕事を全うしました（笑）

・星野真里

ワクワクドキドキ先が読めないお話に参加させていただいて楽しかったです。女性陣達とどんなバトルが繰り広げられるのか、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンドテック編集部）