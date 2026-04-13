【App Store iPhoneゲームチャート】RPG作品『オハヨーカイ！ヒーロー』が1位に初登場（4/6〜12）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年4月6日〜12日）では、「無料ゲームチャート」1位に『オハヨーカイ！ヒーロー』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆『キノコ伝説』のデベロッパー・Joy Nice Gamesによる新作RPG
「無料ゲームチャート」1位の『オハヨーカイ！ヒーロー』は、『キノコ伝説』で知られるデベロッパー・Joy Nice Gamesによる新作。オカルト的な世界の中で、100を超える数のキャラクターからチームを組織し、敵の魔物に挑む放置系RPG作品となっている。
続く2位は『Jewel Coloring』で、1位だった前週に続き高順位をマークした。同作は、ピクセルアートと色仕分けゲームが融合したような作品。盤面に間違って配置された宝石と、手持ちの宝石を見ながら、先の順番を判断して仕分けしていく。無事に仕分けが終わると、ピクセルアートで描かれる絵柄が浮かび上がる。さまざまな難易度が用意されており、ちょっとしたスキマ時間はもちろん、腰を据えてゲームを楽しむこともできる。
3位には『闇カワ！もふもふハムスター団』が初登場。本作は、毎回ステージ構成が変わるローグライクの要素のあるRPG作品。プレイヤーは、かわいらしい雰囲気のハムスターからなるキャラクターを合成・育成しながら、画面を埋め尽くすほどの数の敵に挑む。戦略性が求められ、やり込み要素も豊富にある作品だ。
◆有料チャートでは、新作RPG『Sea of Stars』がTOP5入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位、3位も前週と変わらず、2位に『スイカゲーム-Aladdin X』、3位に『Slay the Spire』がランクイン。
新作としては、4位にRPG作品の『Sea of Stars』が初登場。これまでPS5、PC、Nintendo Switch等ではリリースされていたが、今回iOS版がリリースされた。名作RPG『クロノ・トリガー』などから影響を受けたピクセルアートで描かれた作品で、『クロノ・トリガー』『クロノ・クロス』で楽曲を担当した光田康典氏によるサウンドにも注目だ。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆『キノコ伝説』のデベロッパー・Joy Nice Gamesによる新作RPG
続く2位は『Jewel Coloring』で、1位だった前週に続き高順位をマークした。同作は、ピクセルアートと色仕分けゲームが融合したような作品。盤面に間違って配置された宝石と、手持ちの宝石を見ながら、先の順番を判断して仕分けしていく。無事に仕分けが終わると、ピクセルアートで描かれる絵柄が浮かび上がる。さまざまな難易度が用意されており、ちょっとしたスキマ時間はもちろん、腰を据えてゲームを楽しむこともできる。
3位には『闇カワ！もふもふハムスター団』が初登場。本作は、毎回ステージ構成が変わるローグライクの要素のあるRPG作品。プレイヤーは、かわいらしい雰囲気のハムスターからなるキャラクターを合成・育成しながら、画面を埋め尽くすほどの数の敵に挑む。戦略性が求められ、やり込み要素も豊富にある作品だ。
◆有料チャートでは、新作RPG『Sea of Stars』がTOP5入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位、3位も前週と変わらず、2位に『スイカゲーム-Aladdin X』、3位に『Slay the Spire』がランクイン。
新作としては、4位にRPG作品の『Sea of Stars』が初登場。これまでPS5、PC、Nintendo Switch等ではリリースされていたが、今回iOS版がリリースされた。名作RPG『クロノ・トリガー』などから影響を受けたピクセルアートで描かれた作品で、『クロノ・トリガー』『クロノ・クロス』で楽曲を担当した光田康典氏によるサウンドにも注目だ。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。