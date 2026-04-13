ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのひまひまのＹｏｕＴｕｂｅが１０日、アップされ、ひまひまの両親が、緊急入院中のひまひまの様子を伝えた。

ひまひまは２週間前に緊急入院。両親は入院を報告した際に「１週間程度」と説明していたが、２週間経過しても退院できていない状況について「血液検査がかんばしくないときもありました」「心配な時期もありました」などと説明。だがそこから「快方に向かっている」「いろんな数値が良くなっている」と現状、回復に向かっているとした。

入院直後は「正直、辛い時期がありました」「皆さんになんの連絡もできず、ただ祈ることしかできない歯がゆさがあった」というが、本人の頑張りと医師たちの尽力もあり「感謝したい」とコメントした。

ただ予想以上に入院が長引いてしまったことには「ご心配をおかけしてます」と謝罪。ひまひま自身は「環境的にスマホもパソコンも触れない環境におりまして。関係者の皆さん、お友達、ファンの皆さんに状況をお伝えできずごめんなさいと（言っていた）」と視聴者に伝えた。

病状などの詳細については「退院してから自分で話したい」と本人が言っているとし「それをお待ち頂きたい」とした。

ひまひまは第一志望だった大学は不合格だったものの、別の大学に進学することを公表していたが、両親は「ひまひまが行く大学の入学式は終わりました。参加できずだったんですけど」と入院中のため、楽しみにしていた入学式にも参加できず。３月２７日に予定していた自身のイベントも延期となり「非常に残念がっていた」とも明かした。

退院の時期についても「いつ退院かの確定は（医師から）頂いていないが、４月中には…。そんなにはかからないとは思っているんですが、１週間か２週間ぐらいで、なにかしらひまひま本人から発信できると思う。今しばらくお待ち下さい」と呼びかけていた。