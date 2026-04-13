歌手の美川憲一（７９）が１３日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に１年ぶりに出演した。

美川は昨年９月、心拍数に異常が生じる「洞不全症候群」と診断され、心臓にペースメーカーを埋め込む手術を実施。筋肉がこわばり手足が動きづらくなるパーキンソン病も公表したが、同年１２月に復帰を果たした。

司会の黒柳徹子から「１年ぶりのご出演です。まぁその間に色々なことがありました」と振られると「ほんと（色々なことが）ありすぎて…」とポツリ。続けて黒柳が「ちょっとお痩せになった感じ？」と問うと「あのね、８キロくらい痩せました」と明かした。

１年前に同番組に出演した際も「この時は足がちょっともたついてたの。分からなかったでしょ？一生懸命隠してた」という美川は、米・ロサンゼルスの自宅で１人で倒れたことを回想し「（倒れて）３分ぐらいで気がついて。そしたら膝小僧とかも打っちゃって、アザだらけに」と告白。また、洞不全症候群と診断され、ペースメーカーを埋める手術を勧められた際の心境を「（医者が）『ペースメーカー入れたら長生きする人も多いですから』って。だったらやってもらいますって。長生きしたいから」と語った。

次いでパーキンソン病が分かったときには「ショックでしたよ。もうこれで終わるなと思った。難病だからね」。入院中は車いす生活を余儀なくされたが、それでも「私にはやっぱり歌があるんだから。今まで６０年以上やってきたんだから。それ以上に頑張らなきゃダメだわって自分に言い聞かせて」とせきららに明かした。