映画『名探偵コナン』最新作、シリーズ歴代No.1スタート！ 早くも興収35億突破
公開中の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、10日の公開日から3日間で観客動員数231万人、興行収入35億円を突破。シリーズ歴代ナンバーワンスタートという大ヒットを記念し、ティーチイン付き舞台あいさつをゴールデンウイークの時期に実施し、その模様を全国の劇場で生中継することが決定した。
【写真】劇場版『名探偵コナン』が「anan」表裏ジャック！ 萩原千速×世良真純の女性ライダータッグが表紙に
原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、テレビアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増すばかりの劇場版『名探偵コナン』29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ“エンジェル”のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。
本作は、4月10日に、コナン史上最大規模となる全国526館（うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D 11館、4DX61館、Dolby Cinema10館）で公開（※4月17日より通常上映383館、IMAX63館となり528館にて上映予定）。事前試写会を一切行わず、0時より全国10都道府県25劇場にて開催された【限界突破！風の世界最速上映】で幕を開けた。
翌11日には、主人公・江戸川コナン役の高山みなみ、メインキャラクター・萩原千速役の沢城みゆきら豪華声優陣に加え、ゲスト声優として参加した横浜流星と畑芽育による公開記念舞台あいさつも実施した。
全てのコナンファンとこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を一緒に盛り上げたいという想いから≪風のプロジェクト≫を始動し、日本中にコナン旋風を巻き起こしてきた本作。10日の公開日から3日間で観客動員231万人、興行収入35億円を突破。シリーズ歴代No.1スタートという大ヒットを記録した。
10日は観客動員数73万9504人、興収11億3552万9300円、11日は観客動員数82万3195人、興収12億4914万9600円、12日は観客動員数75万5310人、興収11億1745万8900円、3日間の累計観客動員は231万8009人、興収は35億213万7800円を記録。公開初日から3日間の興行収入は、シリーズ歴代No.1ヒットスタートを切った劇場版28作目『名探偵コナン 隻眼の残像』（興収147.4億円）対比で101.8％となっている。
この大ヒットへの感謝を込めて、ティーチイン付き舞台あいさつの実施が決定。さらにその模様を全国の劇場へ生中継する。時期はゴールデンウィークを予定しており、実施劇場など詳細は公式HPにて後日解禁。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は公開中。
【写真】劇場版『名探偵コナン』が「anan」表裏ジャック！ 萩原千速×世良真純の女性ライダータッグが表紙に
原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、テレビアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
本作は、4月10日に、コナン史上最大規模となる全国526館（うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D 11館、4DX61館、Dolby Cinema10館）で公開（※4月17日より通常上映383館、IMAX63館となり528館にて上映予定）。事前試写会を一切行わず、0時より全国10都道府県25劇場にて開催された【限界突破！風の世界最速上映】で幕を開けた。
翌11日には、主人公・江戸川コナン役の高山みなみ、メインキャラクター・萩原千速役の沢城みゆきら豪華声優陣に加え、ゲスト声優として参加した横浜流星と畑芽育による公開記念舞台あいさつも実施した。
全てのコナンファンとこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を一緒に盛り上げたいという想いから≪風のプロジェクト≫を始動し、日本中にコナン旋風を巻き起こしてきた本作。10日の公開日から3日間で観客動員231万人、興行収入35億円を突破。シリーズ歴代No.1スタートという大ヒットを記録した。
10日は観客動員数73万9504人、興収11億3552万9300円、11日は観客動員数82万3195人、興収12億4914万9600円、12日は観客動員数75万5310人、興収11億1745万8900円、3日間の累計観客動員は231万8009人、興収は35億213万7800円を記録。公開初日から3日間の興行収入は、シリーズ歴代No.1ヒットスタートを切った劇場版28作目『名探偵コナン 隻眼の残像』（興収147.4億円）対比で101.8％となっている。
この大ヒットへの感謝を込めて、ティーチイン付き舞台あいさつの実施が決定。さらにその模様を全国の劇場へ生中継する。時期はゴールデンウィークを予定しており、実施劇場など詳細は公式HPにて後日解禁。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は公開中。