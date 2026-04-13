元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（53）が、ラーメン店でライスが先に提供されることへの疑問をX上に書き込み、SNSで波紋を広げている。料理研究家のリュウジさんが「これがお店のルールなら従うべき」と反応する事態になっている。

「なぜ、ライスだけ先に出すのか？」

発端は、鈴木氏が2026年4月9日に投稿した内容だ。ラーメンとライスをセットで注文すると、ライスが先に提供されたとし、「ラーメン出てくるまで２分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい」と疑問を呈した。

この投稿は13日14時時点で1100万回以上表示され、3000件以上のリプライがつくなど波紋を広げている。一般のユーザーからは「出し忘れ防止では？」「2分早く出されることが不満ですか？」「文句あるなら行かなきゃ良いじゃん」「何が気に食わないの？」などの声が寄せられている。

また、リュウジさんなどの著名人も反応する事態になっている。リュウジさんは10日にXを更新し、鈴木氏の投稿を引用リポストし、「これがお店のルールなら従うべき、オペレーション上仕方ない事もある」と反応。

「ラーメンが届く2分の間に米は空気に触れて乾燥」

続けて、「だけどラーメンが届く2分の間に米は空気に触れて乾燥するのでラーメンライスを前提とするなら味が落ちる」とし、「同時提供のが美味しいのは間違いないかと」とも指摘した。

家系ラーメン店「箕輪家」を展開する箕輪厚介さんも11日、箕輪家には多くの無料トッピングがあるとし、「だからこそ、ご飯をあえて、ラーメン茹でる時間の時に提供して、お客さんに遊んでもらいます。それをやってるとラーメンがでます！」と説明した。

お笑い芸人・エハラマサヒロさんも10日、「これ毎回思います」と鈴木氏の投稿に同意した上で、「だからラーメン来てからライス頼むようにしてます！先にご飯食べたい人もいるんですかね？」とコメントした。