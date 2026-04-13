俳優の北村匠海（28）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。食事がおいしいという県を明かした。

同番組には、北村が主演を務める同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で共演中の女優・出口夏希、俳優・黒崎煌代とともに出演した。福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語で、北村は同作が地上波連ドラ初主演。2人の教師役を務める。

出口が目撃した北村の“意外な一面”として「朝からご飯のことを考えてる」との情報がタレ込まれると、北村は「とにかくご飯が好きで」と告白。「気が早い時は、朝（現場に）入った時から、お昼ご飯のことばっかり考えてます」と打ち明けた。

続けて「福井のご飯がとにかくおいしいので」と北村。「お店に行くこともありますし、“現場で今日何が出るかな”って、そういうのが楽しみで」と語った。

しかし黒崎は、現場での北村の様子について「焼肉弁当とかだったら、（北村が）我先に食べてます」と笑わせた。「食べるスピードが速くて、一緒に食べ始めたのに一瞬で食べてて、“喉が強いんだ”とおっしゃってました」と“暴露”した。

子役出身の北村は「歴が長めなので、こんなに楽しみにしてるのに、一瞬で食べちゃって休憩に入るっていうのが染みついちゃってて」と苦笑い。番組MCの「ハライチ」澤部佑は「技術さんとかも速いもんね」と、普段目にするスタッフの姿を思い浮かべながら共感していた。