犬が自分から猫に近づいたのに、ちょっかいを掛けられたら被害者面をしてビビりまくって…？まるでアニメキャラのような表情と理不尽な態度が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で55万回再生を突破。「愛おしい笑」「演技派すぎる」「笑ってしまう」といった声が寄せられています。

【動画：自分で猫に近づいた犬が、なぜかビビりまくり…理不尽すぎる『アニメのような被害者面』】

猫にビビる犬の表情に爆笑

TikTokアカウント「komumame」に投稿されたのは、キャバリア×コーギーのMIX犬「こむぎ」ちゃんとマンチカンの「まめ」ちゃんの面白いやり取りです。この日、まめちゃんがケージの中で過ごしていたら、こむぎちゃんはケージのすぐ隣でくつろぎ始めたそう。

そしてまめちゃんが柵の隙間からお手々を出してちょっかいを掛けようとすると、こむぎちゃんは「え！？今、何かした…？」とばかりにお目目を見開いて困惑の表情に。まるでアニメのキャラクターのように感情がわかりやすいお顔に、思わず笑ってしまいます。

被害者面が上手すぎる

さらにこむぎちゃんは「今の見た？ほら、見て見て！お手々でチョイチョイしてくるでしょ？」とアピールするように、黒目だけをキョロキョロと動かして飼い主さんとまめちゃんを交互に見たそう。自分から隣にきたうえに、まめちゃんのお手々は届いていないのに、完全に被害者面です！

ちょっかいを掛けられるのが嫌なら、別の場所に移動すればいいだけです。しかしこむぎちゃんはまめちゃんから離れるどころか、自分からお手々が届く距離までお顔を近づけて…？

最後まで理不尽！

まめちゃんがお耳にチョイチョイと触れてくると、こむぎちゃんは「なんなの？」というように怯えた表情でガン見。そして再び飼い主さんの方を向いたかと思うと、「今まさに被害に遭いました！」としかめっ面でアピールしたとか。

こむぎちゃんの態度は笑ってしまうほど理不尽ですが、まめちゃんは全く気にせずに「もっと構ってよ～」とお手々を伸ばし続けていたそうですよ。

この投稿には「表情豊かでかわいいｗ」「ディズニーに出てきそう」「見てて！ほらね？って感じなの草」「目だけでこんなに訴えれるのすごいw」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

こむぎちゃん＆まめちゃんの可愛い姿や愉快なやり取りをもっと見たい方は、TikTokアカウント「komumame」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「komumame」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。