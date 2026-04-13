飼い主さんがふと飼い猫に目をやると、想定外の座り方をしていたそうで...？ユニークな座り方が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回表示を突破し、2万件ものいいねが寄せられることになりました。

【写真：ふと愛猫のことを見たら、『想定外の座り方』でくつろいでいて…まさかの瞬間】

ユニークな座り方

Xアカウント「どっち」に投稿されたのは、猫の『さくら』ちゃん。

さくらちゃんは同居猫ちゃんと共に穏やかな生活を送っています。そうは言っても、「ふとした瞬間に無音でおもしろを披露しているので気が抜けない」様子が多数投稿されています。この日、座っていたさくらちゃんが予想外のポーズを披露してくれました。

いわゆる『おっさん座り』のようにお尻をつけて足を伸ばして座っていましたが、さくらちゃんのおっさん座りはひと味違うのです。背中をまん丸にしっかりと曲げて、まるで首が背中から生えているかのような座り方でした。足もピンとまっすぐに伸ばしていて体勢を保つのが難しそうに見えるものの、さくらちゃんは涼しい顔をしてリラックスしていました。独特な座り方でくつろぐさくらちゃんなのでした。

他の投稿でも、さくらちゃんのユニークな姿をたくさん見ることができました。自分から入ったのに怒ったような表情で段ボール箱に収まっていたり、目を開けたまま寝ていたりしたさくらちゃん。さくらちゃんの型にはまらない行動が面白くて、目が離せませんでした。

面白い座り方がXユーザーから大注目！

さくらちゃんの面白い座り方が多くのXユーザーの注目を集めました。不意に起こるさくらちゃんの面白い行動に今後も期待が高まります。

Xアカウント「どっち」では、さくらちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日もまたふとした瞬間に、愛らしくて面白い行動をとっているかもしれません。

写真・動画提供：Xアカウント「どっち」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。