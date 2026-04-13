●きょう13日(月)は一日雲の多い空模様で、時折にわか雨の心配も

●今週は曇ったり雨が降ったりすっきりしない天気が多くなる見通し

●台風4号は今週の18日(土)にかけて小笠原諸島の近海に接近する予想



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きのう12日(日)の夕方ごろ、西日本周辺にまとまった雨雲が流れ込んできました。

メインの少々活発な雨雲は九州が中心ですが、北へ広がった細かい雨雲が度々県内にも掛かりました。





きょう13日(月)午前6時20分現在は、県の西部に雨雲が少しかかっている程度で広く雨は小康状態となっていますが、きょう13日(月)は日中もスカッと晴れず雲の多い空模様が続く予想です。

また今週、日ざしがしっかりと届くのは16日(木)のみで、曇ったり雨が降ったりすっきりしない天気が多くなる見通しです。貴重な16日(木)の晴れ間を有効活用して過ごしましょう。





一方、現在日本の南には大型で猛烈な台風4号が発生しています。これからジワジワと北上し、今週の18日(土)には小笠原諸島の近海に接近する予想ですが、県内に直接的な影響はないと見込んでいます。





きょう13日(月)は全般的に雲が多く、時折パラパラと弱いにわか雨の心配があります。

お出かけの際は折り畳み傘があると安心です。





最高気温は各地21度前後。日が暮れても10度台後半で、きょう13日(月)は一日春服で過ごせるような暖かさとなりそうです。





あす14日(火)から天気は下り坂です。昼頃から雨が降り出し、あさって15日(水)にかけて雨脚が強くなる見込みです。16日(木)に晴れ間が期待できるものの、週末にかけて再び雨が降ったり天気は周期的に変化する見通しです。

ただし天気が崩れても、最高気温は20度前後の暖かい日が続く予想です。





花粉情報です。

ヒノキ花粉は西部や北部を中心に多く飛散する予想です。まだしっかりと対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）