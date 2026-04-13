◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）は12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦に先発登板した。

今季3度目の先発で初勝利を狙う佐々木は前回5日（同6日）のナショナルズ戦で5回を5安打6失点。雨のため2時間9分遅れとなる調整の難しさもあったが、そこから中6日の登板となった。

18、19年のサイ・ヤング賞右腕デグロムとの投げ合いとなる中、初回は先頭のニモに右前打を許すと、続くカーターにも四球を与え、無死一、二塁のピンチ。それでもシーガー、バーガーを直球で連続の空振り三振、ピダーソンをスプリットで空振り三振と3者連続三振でピンチを脱した。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「フォームの細かい部分を整理して、実際の投球にどうつなげるかという段階だと思う。この登板前に取り組んできた内容には手応えがあるし、そこを継続して積み上げていってほしい。フィジカルやメカニクスも整ってきているし、ここ数登板は特にコマンドが良くなっている。スプリットをストライクに見せるなど、速球と組み合わせていけば良い結果になると思う」と期待を寄せていた。