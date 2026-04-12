ClariS、30thシングル「Revive」5月27日発売決定！新アーティストイラストも公開！

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昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章として国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。

先日、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールOPテーマを担当することが発表されたが、30thシングル「Revive」が5月27日に発売されることが新たに解禁となった。

「勇者のクズ」は単行本シリーズ1〜8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る作品。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品となっている。2026年1月より第1クールが放送された、話題のアニメ作品。

新曲「Revive」はこれまでのClariSのサウンドイメージとは一味違う、疾走感溢れるロックナンバーに仕上がっており、30thシングル「Revive」は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマの新曲「Revive」に加え、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載新曲の「Trigger」「Radiant」を含む全3曲が収録される。さらに初回生産限定盤Blu-rayには、「Revive」Music Video、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」Dance Videoを収録。また期間生産限定盤は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となっており、Blu-rayにはアニメのノンクレジットオープニングムービーも収録されるとのこと。

さらに新アーティスト・イラストも公開された。TVアニメ「勇者のクズ」の世界感を感じさせる、ダークでクールなClariSの新たな魅力を感じることのできるアートワークに仕上がっているので、併せてチェックしてほしい。

●リリース情報

30thシングル

「Revive」

2026年5月27日発売

CD予約ストア一覧

https://claris.lnk.to/Revive_PKG

【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】

品番：VVCL-2925〜2926

価格：￥2,640（税込）

＜CD＞

01. Revive（TVアニメ「勇者のクズ」第2クールOPテーマ）

作詞・作曲・編曲：重永亮介

02. Trigger（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

03. Radiant（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

04. Revive -Instrumental-

＜BD＞

01. 「Revive」 Music Video

02. 「Revive」 Dance Video

【通常盤（CD）】

品番：VVCL-2927

価格：￥1,540（税込）

＜CD＞

01. Revive（TVアニメ「勇者のクズ」第2クールOPテーマ）

02. Trigger（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

03. Radiant（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

04. Revive -Instrumental-

【期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：VVCL-2928-2929

価格：￥2,200（税込）

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様

＜CD＞

01. Revive（TVアニメ「勇者のクズ」第2クールOPテーマ）

02. Trigger（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

03. Radiant（パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲）

04. Revive -Instrumenta -TV MIX-

＜BD＞

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

●配信情報

「Revive」

4月12日先行配信開始

配信リンクはこちら

https://claris.lnk.to/Revive

新曲「Revive」LINE MUSICキャンペーン開催！

LINE MUSICで新曲「Revive」を

(1) 合計50回以上再生で

「Revive」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント！

(2) 合計500回以上再生で

ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント！

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

キャンペーン期間

2026年4月12日(日)0:00〜4月25日(土)23:59

LINE MUSICで新曲「Revive」を聴くにはこちら

https://ClariS.lnk.to/Revive_LINECP

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/event/105573

●ラジオ情報

WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」

全4回、下記の日程でプレミア公開！

2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。

ClariS Spring Radio -2026- #1

https://youtu.be/WayKOu9uoR0

配信日

4月11日(土) 19:00〜 #1

4月25日(土) 20:00〜 #2

5月9日(土) 20:00〜 #3

5月27日(水) 20:00〜 ？

店舗購入者特典

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（アニメイトver.）

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：オリジナル2L判ブロマイド

ソフマップ×アニメガ：オリジナルアクリルコースター（76mm）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：オリジナルましかくブロマイド

Sony Music Shop：オリジナルL判ブロマイド（Sony Music Shop ver.）

楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型

Amazon.co.jp：メガジャケ

ClariS応援店：オリジナル告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。

ClariS Room会員限定早期予約特典

特典内容：A3クリアポスター

ClariS Room

https://claris-room.com/

予約方法

期間中に、ファンクラブページにログインの上、「Revive」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。

※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。

予約対象期間

2026年4月11日(土) 19:30 〜 2026年4月30日(木) 23:59まで

●ライブ情報

ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~

2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30

2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00

詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013

ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭

7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00

7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582394

＜ClariS Profile＞

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、後にストリーミング再生9,000万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。

2025年1月、イベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

2026年4月、新体制で初となるワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜」(東京、大阪)開催も控えている。

Illustration：たん旦

関連リンク

ClariSオフィシャルサイト

https://www.clarismusic.jp/