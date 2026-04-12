奥さんが妊娠してつわりに苦しんでいると、なぜか旦那さんにも同じ症状が出てくることも……。今回は、妻のつわりがうつった旦那さんのエピソードをご紹介します。

さっさと一人で病院に行け

「妊娠中だった頃、つわりがひどくて何度も吐いてしまいました。そんな私を見た夫は『俺も気持ち悪くなってきた……』と言って寝込んでいました……。本当は夫には家事をやってほしかったけど、そんな調子なので頼めず。吐き気がある中、すべて私がやっていました……。

そんなある日、夫が『俺だって気持ち悪いのに！』『もっと労わってくれよ！』と言ってきて我慢の限界に。『労わってほしいのはこっちなんだけど⁉』『妊婦じゃないんだから胃薬でも何でも飲めるだろ！』『さっさと一人で病院でも行ってこい！』と怒鳴りました。

夫は怖がって泣いていました。一番支えてほしい時期なのに、なんて弱い夫なのだろう……と幻滅。調べたところ、妻の妊娠中に影響を受けてつわりのような症状になる男性はいるそうです。心因性のものなのだとか。私のつわりが軽くなったら、夫は見違えるように元気になっていました……。

私の影響を受けて、つわりのような症状になってしまうのは仕方ないとしても、妊婦の私に面倒を見させて『もっと労われ』なんて言うのはおかしいですよね……。出産後も育児はほとんど私任せだし。夫の場合、妻や子どもより自分が一番大切なのでしょう……。正直、子どもが巣立ったら離婚だと思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 奥さんが妊娠したプレッシャーで、つわりのような症状になってしまう男性も。心因性のもので仕方ないとはいえ、実際につわりで苦しんでいる奥さんに面倒を見させようとするのは、さすがにダメですよね……。妊娠中の奥さんへの負担が大きすぎます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。