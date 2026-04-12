11日に行われた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』で東京五輪柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿が同100キロ級金メダリストのウルフアロンに挑んだ。結果は強烈なウルフの大外刈りで“くの字”になってマットに叩きつけられたが、咄嗟にとった“神”受け身に対して「普通の人なら死んでる」「手本の受け身」「さすが金メダリスト」など反響が相次いだ。

【映像】高藤が咄嗟に見せた“神受け身”

畳ではなく、リングの上で行われた柔道五輪金メダリスト同士の“夢”の対決。試合が動いたのは残り時間1分30秒だった。

組み手の争いから右手で左袖を引いたウルフ。すかさず左足を掛けると、高藤を跳ね上げるような大外刈りで1回転させた。

あまりの勢いにマットに叩きつけられた高藤の体は“くの字”に折れ曲がり、その様子に「落ち方がバックドロップ」「首あぶねえ」「えぐい」「完全に1本」など驚きと心配の声が多数寄せられたが、派手な結末の一方で、危機的な状況を見事な神受け身で回避した高藤の技術の高さに「手本の受け身」「さすが金メダリスト」といった感嘆の声も聞かれた。

柔道界では決して交わることのない二人の金メダリストによる“夢”対決を受け、解説を務めたアテネ五輪柔道銀メダリストの泉浩は「見ごたえのある試合。（高藤は）惜しかったですね」と述べると「リングということもあって、プレッシャーをまともに受けてしまっていた。スタミナの消耗が早かった」と分析した。