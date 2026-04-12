英語の「Let go」が「レッコ」に！船乗りたちの間で進化した驚きの外来語集【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

面舵？ 取り舵？ 方向を示す船の用語

船ならではの伝え方

船には、方向を正確に伝えるための独自の言葉があります。人は立つ位置や向きが人それぞれ異なるため、乗る人の向きに左右されない“船基準の表現”が欠かせません。

まず覚えておきたいのが「右舷」と「左舷」です。進行方向に向かって右側が右舷、左側が左舷と呼ばれます。国をまたいで移動するので英語がよく使われ、右舷はスターボードサイド、左舷はポートサイドと言います。

さらに、船を左右のどちらへ回すかを示す言葉として「面舵」と「取り舵」があります。面舵は右回頭、取り舵は左回頭を意味します。これらは十二支の方位である「卯の舵（東）」と「酉の舵（西）」が語源で、時代とともに言いやすい形へと転じ、船の舵を切るときの号令として定着しました。ただし、この言葉は商船では使われることはなくなり、海上保安の船や、海上自衛隊の船などでは今でも使われています。

また、船の前にあたる船首は「おもて」、後方にあたる船尾は「とも」と呼ばれ、左舷や右舷と組み合わせて独自の表現をします。

このように船では独特の言葉が使われており、船の専門用語となっています。これらの意味を知っておくと、船員同士のやり取りや船内アナウンスも理解でき、今までになかった楽しみ方ができるかもしれません。

船の左右を示す言葉

右舷・左舷の基礎

【右舷】 進行方向に対して右が右舷。 英語 英語 古代の船は舵板（steer board）が右側に配置されたことから、それが訛って「starboard side」と呼ばれる。 軍事 軍事 旧海軍・海上自衛隊では「みぎげん」と呼ばれる 【左舷】 進行方向に対して左が左舷。 英語 英語 かつては左舷側を接岸させていたため「port side」と呼ばれる。 軍事 軍事 旧海軍・海上自衛隊では聞き間違いを避けるため「ひだりげん」と呼ばれる

船では右と左を間違えないよう、必ず右舷・左舷で呼び分けます。進行方向を基準にするため、誰もが同じ位置を認識できるのが特徴です。

船乗りが使う専門的な用語

おもて：船首、船の前方

とも：船尾、船の後方

面舵：船を右へ回す指示（右回頭）

取り舵：船を左へ回す指示（左回頭）

ワッチ：見張り

レッコ：英語の「Let go」に由来し、「放す」「捨てる」という意味。ロープを放ったり、いかりを下ろしたりする指示で使う 船ではさまざまな独自の用語が使われています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂