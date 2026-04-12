物価高のニュースばかりで、ため息が出る毎日。節約はしたいけど、おいしいものを食べることを諦めたくない！ そんな人にぜひおすすめしたいレシピ本が、kindle版『Natsuの1週間節約献立』。4月12日限定で、499円（税込）のスペシャルセール中です！

Natsuの1週間節約献立 (ワン・クッキングムック) 著:Natsu Amazon ポチップ ポチップ

本書のスゴさは、なんといってもその「コスパ」と「満足度」。1週間1人分2,000円という驚きの予算ながら、紹介されているのは「一汁三菜・計4品」の献立です。節約レシピにありがちな物足りなさは一切なし、ボリューム満点のメニューが4週間分＋65品たっぷり掲載されています。

さらにうれしいのが、「真似するだけでOK」な仕組み。1週間のまとめ買いリスト付きだから、買い物に迷わない！ 面倒な下準備もなく、スムーズに調理するコツが丁寧に紹介されているから、誰でもパパっと作れる！ まさに、お腹もお財布も大満足の内容です。

著者は、Instagramフォロワー20万人超を誇るNatsuさん。「節約料理なのに満足できて、何よりおいしい！」「1か月そのまま真似したら、食費が浮きました！」とフォロワーから日々絶賛の声が届く、大人気の料理家です。

「食費は削りたいけれど、食卓を寂しくしたくない」という願いを持つすべての人へ。Natsuさんが提案する、お財布と心を同時に満たす驚きの節約献立、ぜひチェックしてみてください！

Natsuの1週間節約献立 (ワン・クッキングムック) 著:Natsu Amazon ポチップ ポチップ

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