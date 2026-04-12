『家、ついて行ってイイですか？』ゴールデン進出10周年記念SPを放送！生瀬勝久・上白石萌歌がゲスト＆しなこ宅で撮影！

テレ東では、4月19日（日）夜7時50分から『家、ついて行ってイイですか？★祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの２時間SP』を放送！この記念すべき回のゲストには、4月17日（金）夜9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルでお届けします！

そして！今回のスペシャル内では、5月16日(土)＆17日(日)にテレビ東京の第1スタジオで開催する番組初の有観客イベント『家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～』の続報も！実はチケット先行販売時点でとんでもない数の申し込み数があった（!?）イベント情報にもご期待ください！

≪収録も原点回帰！大人気インフルエンサー「しなこ」の自宅で収録！過去映像も飛び出す…!?≫

番組のスタート当時は、街で出会った方の自宅をお借りして番組本編の収録を行っていたものの、コロナ禍をきっかけにスタジオでの収録に…。しかし今回は、ゴールデン進出10周年を記念して“原点回帰”！久しぶりに番組と深～い関係がある方の自宅にお邪魔して番組収録を行いました！

その家主とは…若者から絶大な支持を集める原宿系クリエイター・しなこ！実はしなこは、約10年前（2016年放送／当時は20歳の大学生）に番組に出演しており、当時も自宅を収録場所として使用していました！番組では、当時の取材映像を大公開するとともに、現在の自宅での暮らしぶりをのぞき見！数々のグッズを紹介してもらううちに、生瀬勝久がしなこおすすめの原宿系ファッションに挑戦する一幕も…！？さらに、部屋の狭さゆえに家主のしなこが途中で退室させられてしまうなど、自宅だからこそ（!?）のまさかの展開にもご注目ください！

©テレビ東京

≪気になるあの人の「今」を大追跡！波乱万丈な人生の続編VTRが続々！≫

今回は、過去に大きな反響を呼んだ“キャラが強すぎる名物家主”の「その後」にも密着！なかでも、全盲ながらも超ポジティブに生きる男性とその妻の追加取材には出演者一同が大号泣…！ほか、川口駅の終電で出会った女性同士のカップルや、乳がん手術で言語障害の後遺症を負った娘と支える父の取材など、強く生きる市井の人々の絆をお届けします！

≪放送予定の取材VTR≫

【深夜の川口駅】

▼川口で…ほろ酔い23歳女性のご自宅へ！

▼1年前に出会った27歳女性とラブラブ交際中！

▼取材中に「実はいま瀬戸際で…」と憂鬱顔

▼実は彼女が来年海外に行ってしまう…！？

▼「プロポーズして欲しい…」桜の木の下で誓い合う2人の未来は！？

【深夜の曳舟駅】

▼曳舟駅で出会ったのは…船好きだという80歳男性！

▼自宅には娘と中学2年生の孫が

▼元気に振る舞う娘だが、乳がん闘病中で言語障害も

▼日々支え合う暖かい家族…一番の楽しみは競馬！G1予想の結果は！？

【茨城県・取手駅】

▼「この番組に出るのが夢だった！」大興奮する27歳男性に遭遇！

▼実は東京2020パラリンピックに出場した元日本代表選手！

▼野球少年だった中学生時代。急に目が見えなくなり盲目に…

▼絶望…しかし盲学校でゴールボールに出会い人生が変わった！

▼取材から1年2か月…夫婦に劇的変化が!?４年越しの結婚式にも密着…スタジオ大号泣！

【今回の収録場所】

～SPなので初心に帰ってみました～

▼大人気インフルエンサー・しなこのご自宅で収録！

▼実は10年前にしなこを取材！

▼部屋で肩を寄せ合いながら笑ったり泣いたり…

▼番組大ファンの上白石萌歌＆生瀬勝久も大興奮！

（ほか）

※放送内容は、予告なく変更となる場合があります。

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≪ゲストインタビュー≫

■生瀬勝久

初めて出演させていただきました。今回は特別だったんだと思うんですが、狭い空間で、（他の出演者が）近くにいたのですごく話しやすかったです（笑）。矢作（兼）さんは初めましてだったんですけど、（ビビる）大木君はずっと昔から知り合いですし、（上白石）萌歌ちゃんとも会いたかったし、とっても楽しかったです。作品（VTR）も良かったです。

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■上白石萌歌

私はこの番組の大ファンでして、多分、過去の回は全部見ていて。新しいものを見に来ました（笑）。本当に「ファンがこんなところに来ていいのか」っていう感じで、今日はお邪魔させていただいたんですけど、タイトルコールまでやらせていただけるなんて思ってもいなかったです。今日見たVTRも全部素晴らしかったですし、家に帰っても自分で見返すような、大切な回になりました。今日はしなこさんのお家にお邪魔したんですけど、新しい『家、ついて行ってイイですか？』が開幕したような気持ちになりましたし、多分、普段のスタジオより距離感が近いので、すごくアットホームな雰囲気でした。

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■しなこ

10年ぶりに私のお部屋を使っていただいてすごく嬉しいです！とっても感慨深いです（笑）。（10年前の自分の取材VTRを見て）若いなって思ったのもありますし、自分自身が10年間ひたむきに走ってきたことを思い出したりしました。この番組もたくさんの人に愛されてゴールデン進出10周年ということで、本当におめでとうございます！

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≪概要≫

【タイトル】

家、ついて行ってイイですか？★祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの２時間SP

【放送日時】

4月19日（日）夜7時50分～9時54分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

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TVer： https://tver.jp/series/srwlb3xd3b

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【MC】

ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）

【ゲスト】

生瀬勝久、上白石萌歌

【特別ゲスト（家主）】

しなこ

【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/

【番組公式X】

https://x.com/tx_ietsuite_777