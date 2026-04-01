プレミアリーグ 25/26の第32節 バーンリーとブライトンの試合が、4月11日23:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、レスリー・ウゴチュク（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。ブライトンのパスカル・グロス（MF）のアシストからマッツ・ウィーファー（MF）がゴールを決めてブライトンが先制。

ここで前半が終了。0-1とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分、バーンリーが選手交代を行う。レスリー・ウゴチュク（MF）からヤコブ・ブルーンラーセン（FW）に交代した。

74分、ブライトンが選手交代を行う。ダニー・ウェルベック（FW）からジョルジニオ・ルター（FW）に交代した。

75分、ブライトンが選手交代を行う。ジャック・ヒンシュルウッド（MF）からカルロス・バレバ（MF）に交代した。

75分、バーンリーが選手交代を行う。マーカス・エドワーズ（FW）からマイク・トレゾール（FW）に交代した。

80分、ブライトンが選手交代を行う。ヤンクバ・ミンテ（FW）から三笘 薫（MF）に交代した。

82分、バーンリーは同時に3人を交代。フロレンティーノ・ルイス（MF）、クイリンシー・ハートマン（DF）、バシール・ハンフリーズ（DF）に代わりアルマンド・ブロヤ（FW）、ルーカス・ピレス（DF）、カイル・ウォーカー（DF）がピッチに入る。

87分、ブライトンが選手交代を行う。ディエゴ・ゴメス（MF）からヨエル・フェルトマン（DF）に交代した。

後半終了間際の89分ブライトンに貴重な追加点が入る。ヤシン・アヤリ（MF）のアシストからマッツ・ウィーファー（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ブライトンが0-2で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は80分から交代で出場した。

2026-04-12 01:20:13 更新