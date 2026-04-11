ラッパー・ナオヒロックさんが死去 90年代のラップシーンを支える
デザイナー・ラッパーのナオヒロックさんが死去したことが11日、ナオヒロックさんがデザイナーを務めるアパレルブランド「SAMUEL（サミュエル）」の公式SNSで伝えられた。
【写真】昨年9月には…元気な姿を見せていたナオヒロックさん
投稿で「この度、SAMUELのデザイナーであるナオヒロックが逝去いたしました」と報告。葬儀は親族の意向により、すでに執り行われたことを伝え「これまで支えてくださった皆様へ深く感謝申し上げます」とつづった。
ナオヒロックさんはヒップホップユニット・ナオヒロック＆スズキスムースのラッパー。スチャダラパーを中心として結成されたリトル・バード・ネイションの一員として90年代のラップシーンを支えた。2001年にスチャダラパー・ANIとサミュエルを設立した。
【写真】昨年9月には…元気な姿を見せていたナオヒロックさん
投稿で「この度、SAMUELのデザイナーであるナオヒロックが逝去いたしました」と報告。葬儀は親族の意向により、すでに執り行われたことを伝え「これまで支えてくださった皆様へ深く感謝申し上げます」とつづった。
ナオヒロックさんはヒップホップユニット・ナオヒロック＆スズキスムースのラッパー。スチャダラパーを中心として結成されたリトル・バード・ネイションの一員として90年代のラップシーンを支えた。2001年にスチャダラパー・ANIとサミュエルを設立した。