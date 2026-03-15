2024年パリオリンピックでは、ダンススポーツの「ブレイキン」が初めて追加種目として実施されるなど、近年はダンスが自己表現のひとつとして大きな注目を集めている。かっこいいダンスに触れる機会が増えれば、子どもたちがマネをしたくなるのも無理はない。だが一方で、セクシーな表現やポーズをどこまで認めるべきなのかという問題も浮かび上がっている。 【画像】識者が語った体育科教育におけるダンスの「