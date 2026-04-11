ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。4月5日（日）の放送では、「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

※写真はイメージです

・1位：福山雅治「HELLO」・2位：MY LITTLE LOVER「Hello, Again 〜昔からある場所〜」・3位：星野源「Hello Song」・4位：JUDY AND MARY「Hello! Orange Sunshine」・5位：The Beatles「Hello, Goodbye」・6位：ももいろクローバーZ「黒い週末 -ZZ ver.-」・7位：Official髭男dism「HELLO」・8位：フィンガー5「恋のダイヤル6700」・9位：松任谷由実「Hello, my friend」・10位：BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」今回の「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」は、1967年リリースのビートルズ「Hello, Goodbye」から、2020年リリースのヒゲダン「HELLO」まで、リリース年の差が53年以上と、半世紀を超える幅広い年代の楽曲がランクインしました。上位は、そのちょうど中間地点にあたる90年代中盤の楽曲が多く、1995年にリリースされミリオンヒットを記録したマイラバの「Hello, Again 〜昔からある場所〜」と、福山雅治さんの「HELLO」がワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。世代を超えて愛され続ける楽曲のパワーは、未来も明るく照らしてくれます。4月は新しい環境への期待と不安が入り混じる時期ですが、「HELLO」という言葉1つで、見ている景色が鮮やかに変わることを教えてくれる、希望に満ちたフレーズが登場する楽曲が目立ちました。3月の卒業シーズンを乗り越え、新しいスタートを切ったタイミングにふさわしい、ポップなナンバーが揃ったTOP10となりました。次回4月12日（日）の放送テーマは、「さあ！ 踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」です。



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＜番組概要＞番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹