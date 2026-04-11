お笑いタレントのエハラマサヒロがX上で議論を呼んでいるラーメン店の“ライス先出し”問題に物申し、波紋を呼んでいる。

「きっかけは元放送作家の鈴木おさむさんが4月9日のXに投稿した内容でした。鈴木さんはラーメン店でセットを頼み、ライスだけが先に出てきた写真とともに《なぜ、ライスだけ先に出すのか？ 意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい》と疑問を示しました。このポストが話題を呼び、エハラさんも10日のXで《これ毎回思います。だからラーメン来てからライス頼むようにしてます！先にご飯食べたい人もいるんですかね？》と共感を示しています」（スポーツ紙記者）

これだけならばネット上の話題への“乗っかり”に過ぎないが、その後の彼の行動が物議を醸した。

「エハラさんは疑問を投げかけるコメントに次々と返信しました。《自分だけが正義、なんて思わないことです。私は構わず漬物で食べ始めます》という一般ユーザーのコメントに、エハラさんは《んなこと思ってないです。僕はこうですと言ってます》、店のオペレーションの効率を指摘する声には《それは知った上で先に食べたい人がいるか疑問なだけでした。文章をきちんと読みしょう》と返しています。言葉づかいは丁寧であるものの、どこかトゲが感じられる実質的な“レスバ”を仕掛けています」（同前）

このエハラの姿勢には疑問の声が相次いでいる。

《こういう馬鹿な事を仮にも芸能人や有名人が言い出すから、飲食店はどんどんやりにくくなる。わざわざSNSで発信する事か》

《これに限らず“こんなこと”を公でマクロに問題にするべきじゃないと思う》

《エハラさん同意してる風でこうしろよって言ってて草》

こうした声が並ぶ理由を放送作家が指摘する。

「エハラさんといえば、ものまね芸などを自信満々で披露する際に見せる“ドヤ感”が、芸人さんの間でネタにされています。もちろん、これはエハラさんの魅力なのですが、ネット上でも同様のふるまいをすると、やはり疑問の声はあがってしまうのでしょう。さらにエハラさんは、この話題がXのトレンド入りを果たした画像とともに《これはさすがにおもろいて日本は今日も平和です》とポストしています。こうした“煽る”ような姿勢も引っかかる人がいたのでしょうね」

“芸人から嫌われる芸人”とも言われるエハラ。ネットユーザーも敵に回してしまったのかもしれない。