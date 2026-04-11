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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【他と違う３列目】ラジオで話せなかった！ゆるゆるアフタートーク！Vol.39～フィアット ドブロマキシ～｜Ciao！FIAT LIFE」と題した動画を公開した。動画では、自動車解説者のGocarとラジオDJの山口千景が、最新のランドセル事情からフィアット ドブロマキシのサードシートの魅力まで、ラジオ収録後のリラックスした雰囲気で語り合っている。



冒頭では、新年度を迎えた話題からスタート。Gocarの長女が昨年小学校入学した際、本人が選んだピンク色のランドセルについて語り始めた。そこから「昔は赤と黒しかなかった」「今は学校からタブレットを持ち帰る」など、時代とともに変化する小学生の荷物事情について、ジェネレーションギャップを交えながら盛り上がりを見せた。



続いて話題は、フィアット ドブロマキシのサードシート（3列目）へと移行。Gocarは「他の車にはあまりない、独立していて一段高い作り」とその構造を解説。前席のヘッドレストの間からフロントガラスまで視界が抜け、横の景色もガードレールの上から見渡せるほど、圧倒的な見晴らしの良さがあると語った。



さらに、シートが1列目から独立しており、真ん中のスペースが空いている点に言及。「圧迫感と閉じ込められている感がすごくある」という一般的なミニバンの3列目とは異なり、足を伸ばしてゆったりと座れると、その居住性の高さを熱弁した。



終始なごやかなムードで進行した今回のアフタートーク。日常のほのぼのとしたエピソードから、自動車ジャーナリストならではの鋭い視点によるマニアックな解説まで、二人の軽快な掛け合いと車の奥深い魅力が存分に味わえる内容となっている。