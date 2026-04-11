【ニュージーランドT】原優介レザベーションが抜け出す…ロデオドライブは2着

4月11日、中山競馬場で行われた11R・ニュージーランドトロフィー（G2・3歳オープン・牡牝・芝1600m）は、原優介騎乗の6番人気、レザベーション（牡3・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のロデオドライブ（牡3・美浦・辻哲英）、3着に4番人気のジーネキング（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:33.3（良）。

2番人気で横山武史騎乗、ゴーラッキー（牡3・美浦・黒岩陽一）は、6着敗退。

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好調、原優介

原優介騎乗の6番人気、レザベーションが快勝、同騎手はフラワーカップに次いでの重賞Vで絶好調だ。直線では断然人気ロデオドライブが迫る中で、坂を駆け上がってもひと踏ん張り。最後まで抜かせず、鞍上渾身のガッツポーズで入線した。

レザベーション 6戦2勝

（牡3・栗東・松下武士）

父：ダノンプレミアム

母：プレノタート

母父：ジャングルポケット

馬主：中村伊三美

生産者：松田牧場

【全着順】

1着 レザベーション 原優介

2着 ロデオドライブ 津村明秀

3着 ジーネキング 横山和生

4着 ディールメーカー 戸崎圭太

5着 アルデトップガン 三浦皇成

6着 ゴーラッキー 横山武史

7着 ヒズマスターピース 佐々木大輔

8着 スマイルカーブ 大野拓弥

9着 ジーティーシンドウ 田辺裕信

10着 ミリオンクラウン 柴田大知

11着 ガリレア 石橋脩

12着 ブルズアイプリンス 柴田善臣

13着 シュペルリング M.ディー

14着 マダックス 吉田豊

15着 ハノハノ 岩田康誠