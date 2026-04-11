歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の誕生日会前の楽しみを明かす場面があった。

10日に76歳の誕生日を迎えた和田。スタジオではスタッフ手作りのお祝いの飾り付けなどもあるといい、「うれしい。ありがとう」と感謝した。

そんな中、和田の誕生日は出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山とともに誕生日会を開くのがお決まりだが、今年はスケジュールの都合で誕生日会自体はまだ開催されていないという。

和田は「ちょっと日付は言えないんですけど、もうちょっとで（開催する）。出川が『イッテQ』のスケジュールを合わせてくれているから。あんまり言えないんですけど、ディズニーランドに行くっていう約束をしていたでしょ？それで、シンデレラ城はどうしても行きたいので、昼間はしょうがないんですけど、勝俣と出川とうちのMと一緒にディズニー行って。それで夜、みんなで合流（する）」と予定を明かした。

アシスタントの垣花正アナウンサーも「楽しい一日になりそう」と応じると、和田は「そう。だから、カチューシャとか買いたいし。私ね、別に何に乗りたいとかないから、自分の思い出としては『イッツ・ア・スモールワールド』」と期待を膨らませ、「それはまた、あったらお話ししたいと思っています」と声を弾ませた。