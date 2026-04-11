元フジテレビでフリーアナウンサーの久慈暁子(31)が9日、「児童英語インストラクター」の資格を取ったことを報告した。



【写真】旧姓から新しい名前に変わった元フジアナ 証書に記されたのは

久慈アナはインスタグラムで「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と「JADP認定児童英語インストラクター 渡邊暁子殿」と書かれた証書を持った写真を投稿。「アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強。せっかく勉強を始めたから続けたくて3年間週2回やっているArizonaで知り合ったおじいさんとの英会話を続けていたり、Duolingoも地味に165日連続続けていたり。毎日少しずつの積み重ねが、こうして証書として届くとやっぱり嬉しいですね。また一つ、自信を持って新しい毎日を過ごせそうです」と輝く笑顔の写真を投稿した。



久慈アナは2022年4月末でフジを退社。同年5月にプロバスケットボール選手の渡辺雄太と結婚。今年1月に第1子を妊娠したことを公表した。



（よろず～ニュース編集部）