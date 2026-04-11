さよならプロポーズ、39歳バツ２子持ち彼氏が明かす“レス問題”
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第６話を４月９日（木）夜９時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台にシリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみ。
４月９日（木）放送の第６話では、決断の日まで残り２日に迫ったカップルたちの模様が明らかに。２度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエがディナーの席で互いの本音をぶつけ合う。第１話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している２人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける一方で、ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、２人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出す。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方わかんないわけよ」と拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方がわからなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せますが、２人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が浮き彫りに。
そんな中、実は今回の旅の出発前、サチエは２人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談。「けんかになった時に、２人でどうやって解決すればいいか」と悩むサチエに対し、ゆきぽよは「ハグしてキスだよ。一旦ニコニコって笑って、仲直りのチューとハグしよって」とシンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案していた。これにはスタジオMCのさや香・新山も「意外といい方向に転ぶ可能性がありますよね」とコメント。
そして、サチエはオーストラリアからゆきぽよに現状を相談。するとゆきぽよは「アイスブレイクが必要。まずはニコニコ笑って、一旦仲直りのハグとチューだよ！」と明るく励ます。「一つ行動を変えたら相手も変わってくれる」という友人の言葉に背中を押され、サチエは関係修復への決意を新たにした。
さらにスタジオトークでは、「パートナーとのスキンシップ」の話に。藤本美貴が夫・庄司智春との日常について「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを明かし、ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を披露。
一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せるが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。
一方、29歳彼氏・ナオキ＆28歳彼女・リノのカップルは、現在ナオキの購入したマンションの住宅ローンをリノが「ナオキのマンションだから私も家賃を払うのは違くない？」と言ったことから、今後２人の家を建てたらどうするのかなど、またもお金の話に。30歳彼氏・ユウキ＆29歳彼女・ルナのカップルは、30歳までに結婚し、子どもも将来欲しいというルナに対し、ユウキは経済的に安定するのが先、35歳くらいになったら結婚したいと主張し、話し合いは平行線に……。それぞれのカップルがより現実的な話し合いを繰り広げた『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第６話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台にシリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみ。
そんな中、実は今回の旅の出発前、サチエは２人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談。「けんかになった時に、２人でどうやって解決すればいいか」と悩むサチエに対し、ゆきぽよは「ハグしてキスだよ。一旦ニコニコって笑って、仲直りのチューとハグしよって」とシンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案していた。これにはスタジオMCのさや香・新山も「意外といい方向に転ぶ可能性がありますよね」とコメント。
そして、サチエはオーストラリアからゆきぽよに現状を相談。するとゆきぽよは「アイスブレイクが必要。まずはニコニコ笑って、一旦仲直りのハグとチューだよ！」と明るく励ます。「一つ行動を変えたら相手も変わってくれる」という友人の言葉に背中を押され、サチエは関係修復への決意を新たにした。
さらにスタジオトークでは、「パートナーとのスキンシップ」の話に。藤本美貴が夫・庄司智春との日常について「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを明かし、ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を披露。
一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せるが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。
一方、29歳彼氏・ナオキ＆28歳彼女・リノのカップルは、現在ナオキの購入したマンションの住宅ローンをリノが「ナオキのマンションだから私も家賃を払うのは違くない？」と言ったことから、今後２人の家を建てたらどうするのかなど、またもお金の話に。30歳彼氏・ユウキ＆29歳彼女・ルナのカップルは、30歳までに結婚し、子どもも将来欲しいというルナに対し、ユウキは経済的に安定するのが先、35歳くらいになったら結婚したいと主張し、話し合いは平行線に……。それぞれのカップルがより現実的な話し合いを繰り広げた『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第６話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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