未発表な次期スタンダードスマホ「nubia S3」が開発中！ワイモバイル向け「A602ZT」がIMEIデータベースに登録。2026年後半以降に登場へ
|未発表な次期スタンダードスマホ「nubia S3」がIMEIデータベースに登録！写真は既存のnubia S2
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「nubia S3（型番：A602ZT）」が登録されています。型番規則からソフトバンク向けと見られます。
nubiaブランドの製品は日本ではZTEの日本法人であるZTEジャパンが販売・納入する機種のほか、Nubia Technologyがゲーミング向けとして展開する「REDMAGIC」ブランドを中心にNubia Technologyの日本国内総代理店であるFastlane Japanが販売する機種があり、nubia S2やフォルダブルスマホ「nubia Fold」および「nubia Flip3」などは前者で、主にY!mobile向けとして納入しているほか、一部の機種はオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）も販売されています。
今回、新たに存在が確認されたnubia S3はZTEジャパンがY!mobile向けにソフトバンクへ納入する機種となり、既存のnubis S2の後継機種としてエントリーからミッドレンジクラスの価格を抑えたスタンダードスマホとなるのではないかと予想され、過去のnubia Sシリーズから考えれば、日本でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）に対応するほか、防水・防塵にも対応し、バランスの良いモデルになるのではないかと推測されます。
その他、GSMAのIMEIデータベースに登録されている情報としては携帯電話ネットワークとしては5Gおよび4G、3G、2Gの以下の周波数帯に対応しており、LTE DL Category 13およびLTE UL Category 13をサポートしているということです。一方、nubia S2がまだ2025年12月に発売されたばかりですし、これまでもnubis Sシリーズはおおよそ1年ごとに投入されてきているため、nubia S3も2026年後半から2027年前半の登場となるのではないかと思われます。
5G NR: n1, n3, n28, n77
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|機種
|型番
|発売日
|nubia S2 Lite
|Z6305J
|2026年3月19日
|nubia S2R
|Z6305R
|2025年12月4日
|nubia S2
|Z6301S
（A504ZT）
|2025年12月4日
|nubia S2e
|Z6302S
（A506ZT、A507ZT）
|2025年12月1日
|nubia S 5G
|Z6701S
（A403ZT）
|2025年1月16日
|Libero 5G IV
|Z6561S
（A302ZT）
|2023年12月8日
|Libero 5G III
|Z6575S
（A202ZT）
|2022年12月15日
記事執筆：memn0ck
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