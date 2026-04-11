「全部持ってる…」韓国美人チア、純白スイムウェア姿の“妖艶ダンス”に反響「何もかも最高」

韓国チアリーダーのキム・ドアがボリューミーなスイムウェアSHOTで注目を集めている。

【写真】「期待していいよ」キム・ドアの“脱アジア級”ボリューム感

キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで「コンコン、入ってもいいですか？」とキャプションに綴り、1本の動画を投稿した。

公開された動画には、柔らかな日差しが差し込むアンティーク調の室内でダンスを披露するキム・ドアが写っている。ニット素材のクリーム色スイムウェアに白いレースのパレオをあしらい、思わず二度見してしまうような美貌を惜しげもなく見せつけている。

彼女の投稿には「とんでもなく綺麗だ」「全部持ってる…」「何もかも最高」「本当に美しい」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ドアInstagram）

キム・ドアは1994年12月24日生まれの31歳で、2018年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のSSGランダースのほか、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、プロサッカーKリーグの水原FC、台湾プロ野球の中信ブラザーズ、台湾男子プロバスケの新北中信特攻などでチアを務めている。