NY株式10日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　48046.32（-139.48　-0.29%）
ナスダック　　　22977.16（+154.74　+0.68%）
CME日経平均先物　57365（大証終比：+505　+0.88%）

欧州株式10日GMT15:07
英FT100　 10607.71（+4.23　+0.04%）
独DAX　 23864.11（+57.12　+0.24%）
仏CAC40　 8269.86（+24.06　+0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.783（+0.016）
10年債　 　4.297（+0.022）
30年債　 　4.904（+0.023）
期待インフレ率　 　2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.046（+0.058）
英　国　　4.816（+0.067）
カナダ　　3.455（+0.004）
豪　州　　4.967（+0.056）
日　本　　2.428（+0.049）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.64（+0.77　+0.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4802.70（-15.30　-0.32%）

ビットコイン（ドル）
72984.00（+555.57　+0.77%）
（円建・参考値）
1161万1025円（+88386　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ