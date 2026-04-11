ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３９ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 48046.32（-139.48 -0.29%）
ナスダック 22977.16（+154.74 +0.68%）
CME日経平均先物 57365（大証終比：+505 +0.88%）
欧州株式10日GMT15:07
英FT100 10607.71（+4.23 +0.04%）
独DAX 23864.11（+57.12 +0.24%）
仏CAC40 8269.86（+24.06 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.783（+0.016）
10年債 4.297（+0.022）
30年債 4.904（+0.023）
期待インフレ率 2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.046（+0.058）
英 国 4.816（+0.067）
カナダ 3.455（+0.004）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.64（+0.77 +0.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4802.70（-15.30 -0.32%）
ビットコイン（ドル）
72984.00（+555.57 +0.77%）
（円建・参考値）
1161万1025円（+88386 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48046.32（-139.48 -0.29%）
ナスダック 22977.16（+154.74 +0.68%）
CME日経平均先物 57365（大証終比：+505 +0.88%）
欧州株式10日GMT15:07
英FT100 10607.71（+4.23 +0.04%）
独DAX 23864.11（+57.12 +0.24%）
仏CAC40 8269.86（+24.06 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.783（+0.016）
10年債 4.297（+0.022）
30年債 4.904（+0.023）
期待インフレ率 2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.046（+0.058）
英 国 4.816（+0.067）
カナダ 3.455（+0.004）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.64（+0.77 +0.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4802.70（-15.30 -0.32%）
ビットコイン（ドル）
72984.00（+555.57 +0.77%）
（円建・参考値）
1161万1025円（+88386 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ