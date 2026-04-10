「オフライン ラブ」ミミ、金髪に大胆チェンジ「雰囲気変わる」「海外ガール風で可愛い」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/10】Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演していたミミ（美海）が4月9日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ネトフリ「オフライン ラブ」出演者「雰囲気変わる」金髪姿
ミミは「金髪」とつづり、これまでの落ち着いた髪色から印象を大きく変えた姿を公開。明るい金髪に染め上げた新しいヘアスタイルを披露した。眼鏡をかけ、透明感溢れるイメージチェンジ後のプライベートショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎ」「雰囲気変わる」「海外ガール風で可愛い」「別人のよう」「綺麗すぎる」「ビジュアル最高」「美人」「おしゃれで可愛い」「新しいスタイルもセンス抜群」「美しさがさらに際立っている」といった声が寄せられている。
「オフライン ラブ」は、舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショーである。（modelpress編集部）
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【写真】ネトフリ「オフライン ラブ」出演者「雰囲気変わる」金髪姿
◆ミミ、金髪へのイメチェン姿を公開
ミミは「金髪」とつづり、これまでの落ち着いた髪色から印象を大きく変えた姿を公開。明るい金髪に染め上げた新しいヘアスタイルを披露した。眼鏡をかけ、透明感溢れるイメージチェンジ後のプライベートショットを載せている。
◆ミミの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎ」「雰囲気変わる」「海外ガール風で可愛い」「別人のよう」「綺麗すぎる」「ビジュアル最高」「美人」「おしゃれで可愛い」「新しいスタイルもセンス抜群」「美しさがさらに際立っている」といった声が寄せられている。
「オフライン ラブ」は、舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショーである。（modelpress編集部）
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